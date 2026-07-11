Стало известно, как Бонни Тайлер отзывалась о России

Британская певица Бонни Тайлер тепло относилась к россиянам, вела себя без малейшего намека на звездность, и никогда не жаловалась на инциденты и неудобства во время гастролей. Об этом рассказал Владимир Казыханов, гендиректор агентства Razzle Wolf, которое организовывало туры Тайлер по России, сообщает ТАСС.

Гендиректор отметил, что певица всегда с теплотой отзывалась о России.

«Больше всего в нашей стране Бонни нравились люди, открытые и доброжелательные, настоящие фанаты», — сказал Казыханов.

По его словам, артистка стойко переносила все неудобства и никогда не жаловалась.

Казыханов вспомнил, как Тейлор и ее группа попали в жуткую болтанку над Уральскими горами, летя из Екатеринбурга в Уфу на 12-местном самолете. Тогда певица просто сказала: «мы родились заново».

Российская публика считала Бонни Тайлер своей за ее песни, безумную энергетику и харизму. Она была человечной, милой и доброжелательной, без фальши, и даже намека на какую-то звездность.

«Всегда имела мужественный характер, но одновременно умела быть очень женственной, умела любить и была любима», — подытожил Казыханов.

Бонни Тайлер (настоящее имя Гейнор Салливан) умерла 9 июля на 76-м году жизни.