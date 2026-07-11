Жуков высказался о конфликтах с Потехиным и Губиным

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал слухи о многолетнем конфликте с бывшим коллегой Алексеем Потехиным, а также высказался о певце Андрее Губине после его заявления в интервью журналистке Ксении Собчак.

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После распада дуэта в начале 2000-х среди поклонников и в СМИ активно обсуждалась версия о вражде между Жуковым и Потехиным. Музыканты занялись собственными проектами и практически перестали выступать вместе.

Сам Потехин ранее признавался, что после распада группы они с Жуковым почти не общались и лишь изредка пересекались на мероприятиях. При этом он подчеркивал, что ненависти между ними никогда не было, а прежние обиды со временем остались в прошлом.

— Мы всегда созваниваемся, поздравляем друг друга с днем рождения. Мы общаемся и даже, скажу больше, иногда вместе выступаем на мероприятиях. Поэтому все нехорошие истории высосаны из пальца, — заявил Жуков в интервью телеканалу «Москва 24».

Артист также прокомментировал реакцию Андрея Губина на опубликованный им юмористический ролик. Несколько месяцев назад Губин заявил, что выступления «шепелявого» Жукова — это позор.

В ответ лидер «Руки Вверх!» опубликовал видео, в котором с помощью искусственного интеллекта исполнил песню с дефектами речи на стадионе в Лужниках.

При этом Жуков подчеркнул, что не хотел задеть или высмеять коллегу. По его словам, он по-прежнему считает Андрея Губина одним из самых талантливых артистов своего поколения.

— Улыбаться над проблемой гораздо круче, чем устраивать разборки. А здесь добрая ирония. Хотя, я еще раз повторюсь, Андрей точно такой же, как и мы, мегапрофессионал своего дела. Мне искренне хочется, чтобы он вернулся и тоже собирал стадионы, — признался музыкант.

В Московском театре мюзикла ставят «Плаксу». Сопродюсером и музыкальным продюсером проекта является лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.