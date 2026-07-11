Собчак оценила наряд дочери Маликова Стефании в 13 миллионов рублей

26-летней дочь певца Дмитрия Маликова Стефания показала в социальных сетях образ, в котором недавно вышла в свет. Телеведущая Ксения Собчак подсчитала, что наряд девушки обошелся более чем в 13 миллионов рублей.

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Звездная наследница появилась на публике в черном платье-комбинации и белом платке собственного бренда. Эти вещи стоят 28 800 и 7900 рублей соответственно. К ним она добавила туфли Gucci за 84 тысячи рублей.

Главным акцентом образа девушки стала бирюзовая сумка Chanel из коллекции нового креативного директора Матье Блази. Собчак уточнила, что данная модель, которая сейчас находится на пике популярности, оценивается в 647 тысяч рублей.

Самой дорогой частью образа Маликовой стали бриллиантовые украшения от известных ювелирных домов. Часы Cartier на ее руке стоят 5 миллионов 800 тысяч рублей, золотой браслет того же бренда — 220 тысяч рублей.

На одном пальце у нее кольцо Cartier за 4 миллиона 600 тысяч рублей, на другом — украшение Bulgari за 1 миллион 800 тысяч. Итоговая стоимость образа, по подсчетам журналистки, составила 13 миллионов 198 тысяч рублей.

— Благодаря такому обвесу, у нас новый рекорд на модных весах: 13 198 330 рублей. Жду вашу оценку лука, — написала Собчак в Telegram-канале.

В мае Дмитрий Маликов прокомментировал обсуждения в соцсетях, связанные с внешностью его дочери Стефании. Пользователи обратили внимание на худобу девушки и стали высказывать предположения о возможных проблемах с пищевым поведением.