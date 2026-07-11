Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку более 160 тысяч долларов за проведение свадьбы

Певица Тейлор Свифт заплатила властям Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за проведение свадьбы с футболистом Трэвисом Келси на арене Madison Square Garden. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани.

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По его словам, указанная сумма покрыла стоимость разрешения на проведение мероприятия, включая оплату сверхурочной работы сотрудников полиции. Мамдани отметил, что окончательно разрешение было оформлено за несколько дней до свадьбы.

Как уточняет Variety, подобные разрешения необходимы для проведения крупных частных мероприятий, если они предусматривают перекрытие улиц или привлечение дополнительных городских служб.

Свифт и Келси сыграли свадьбу на арене в Нью-Йорке 3 июля. На торжестве присутствовало много звездных гостей. Свадебные образы молодоженов были созданы модным домом Christian Dior Haute Couture. При этом обувь создал Кристиан Лабутен.

Также стало известно, что звезды подготовили для гостей их свадьбы роскошные подарки, среди которых были сумки Chanel, часы Cartier, дорогие дизайнерские вещи и винтажный автомобиль 1970 года выпуска.