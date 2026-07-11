Алена Водонаева добралась до владений Трампа

Алена Водонаева поделилась кадрами встречи со своей давней подругой Дианой, с которой дружит уже больше 25 лет. Сейчас телеведущая гостит у нее и ее мужа в США.

«Сегодня целый день провели с моей подругой и одногруппницей. Мы дружим с 2001 года, вместе окончили журфак», — написала Водонаева.

Она также рассказала, что уже бывала здесь раньше.

«Мы здесь уже виделись, а сейчас я у нее и ее мужа в гостях», — отметила телеведущая. Ранее Водонаева вспоминала, что последний раз они встречались в Нью-Йорке в 2016 году. «Соскучились очень», — признавалась она.

Во время прогулки компания посетила любимые гольф-поля Дональда Трампа и внимательно изучила местный фирменный магазин. Оттуда Водонаева увезла сразу несколько покупок: книгу «Мелания», о которой коротко написала «Моя любовь», а также шоколад, названный в честь американского президента. Его телеведущая решила привезти сыну.

В последние дни Водонаева активно путешествует по США и охотно делится кадрами поездки с подписчиками. Телеведущая уже показывала прогулки по Нью-Йорку и Флориде, рассказывала о местных достопримечательностях и американском быте, а теперь вот добралась до развлечений, доступных лишь сливкам высшего общества. Судя по публикациям, возвращаться домой звезда пока не спешит и продолжает открывать для себя новые места.