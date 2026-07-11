Анджелина Джоли спешит покинуть Лос-Анджелес

Анджелина Джоли уже много лет мечтает уехать из Лос-Анджелеса, но до сих пор не могла этого сделать. Причина оказалась не только эмоциональной, но и юридической: актриса ждала, когда ее младшим детям — близнецам Ноксу и Вивьен — исполнится 18 лет. Этот день наступает уже завтра, 12 июля, и теперь, по словам инсайдеров, звезда наконец сможет свободно покинуть США вместе со всеми шестью детьми.

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Правда, на пути к новой жизни возникло неожиданное препятствие. Особняк Джоли в районе Лос-Фелис, который она выставила на продажу почти за 30 миллионов долларов еще в мае, до сих пор не нашел покупателя. Источники утверждают, что актрису это раздражает: ей хочется окончательно закрыть главу, связанную с Лос-Анджелесом и воспоминаниями о браке с Брэдом Питтом. Впрочем, ждать сделки она не собирается — финансово она вполне может позволить себе переезд уже сейчас.

По информации Daily Mail, своим главным домом Джоли по-прежнему считает Камбоджу. Именно там, в Баттамбанге, она надеется проводить большую часть времени, а Нью-Йорк рассматривает как рабочую базу. Еще несколько лет назад актриса признавалась, что остается в Лос-Анджелесе исключительно из-за детей и обстоятельств развода, а после их совершеннолетия намерена начать новую главу своей жизни.

Похоже, этот момент наконец наступил. Осталось решить лишь один вопрос — найти покупателя на знаменитый особняк, который когда-то принадлежал легендарному режиссеру Сесилу Б. Де Миллю. А дальше, если верить окружению актрисы, Анджелина готова оставить позади не только роскошный дом, но и целую эпоху своей жизни.