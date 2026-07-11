Игорь Бухаров ответил на слухи о разводе с Ларисой Гузеевой

Игорь Бухаров, супруг телеведущей Ларисы Гузеевой, опроверг слухи об их разводе. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru. По слова ресторатора, они в браке уже 28 лет, и о разрыве речи не идёт.

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«Мы оба — эмоциональные люди. Дети говорят: "Вы всё время ссоритесь". Я возражаю: "Нет, мы просто эмоционально разговариваем"», — пояснил предприниматель.

Он также поделился своим взглядом на семейные конфликты: всё необходимо проговаривать, чтобы обида не копилась снежным комом.

«Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую, и вот тогда люди расходятся», — считает ресторатор.

Бухаров добавил, что фундамент брака — честный диалог и забота друг о друге. После съёмок Лариса сильно устаёт, и он делает всё для её комфорта.

Ранее Бухаров отказывался комментировать слухи о разводе. Теперь же он дал понять, что они с Гузеевой вместе уже почти три десятилетия и разводиться не планируют.

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