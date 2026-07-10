Шакира даст концерт у пирамид в Египте

Шакира даст концерт у пирамид Гизы спустя почти 20 лет после своего прошлого выступления в Египте, сообщает NME. Певица анонсировала, что концерт у пирамид Гизы состоится в ноябре. Пирамиды Гизы — единственное из семи чудес света, сохранившееся до наших дней.

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Звезда призналась, что выступление станет для неё особенным.

«Я очень рада, что буду выступать в Египте, у пирамид Гизы. Я люблю вас всех», — поделилась артистка.

В мае Шакира дала редкое интервью The Times, в котором откровенно высказалась о своём бывшем партнёре, экс‑защитнике «Барселоны» Жераре Пике. Пара рассталась в 2022 году после 12 лет отношений. Этот период стал для певицы глубочайшим потрясением.

Сейчас Шакира не готова к новым отношениям и полностью сосредоточена на детях и карьере. Она также анонсировала песню с Burna Boy к чемпионату мира по футболу 2026 года.