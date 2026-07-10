Свадьба Иды Галич сорвана

Свадьба блогера Иды Галич и предпринимателя Олега Ледвича была испорчена непогодой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местом проведения свадьбы выбрали берег горного озера в Северной Осетии. Во время подготовки к торжеству Галич получила много критики из-за выбора этого места — защитники природы и местные жители сообщили, что Мидаграбинское озеро является заповедной зоной с хрупкой экосистемой, которая может быть разрушена подготовкой к свадьбе. Такие опасения вызвала тяжелая техника, которая приехала расчищать площадку под свадьбу.

Кроме того, против этого места выступили в Министерстве природных ресурсов Осетии — там инициировали проверку по факту проведения строительных работ в охраняемой зоне. Как рассказал глава ведомства Вадим Базаев, Галич не получала официального разрешения на организацию массового мероприятия в этом месте.

В итоге Галич настояла на своем, но в день свадьбы пошел ураганный ливень. Мощные порывы ветра стали сносить сцену и шатры, а потоки воды залили всю площадку. Впрочем, сама невеста сохранила позитивный настрой. В соцсетях она написала, что праздник прошел «ровно так, как она мечтала».