Экс-жена Ираклия защитила его в скандале с беременной от него моделью

Вокруг экс-участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалавы разгорелся скандал. После его воссоединения с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой стало известно, что модель Катя Лукьянова ждет от певца ребенка. Сам артист ситуацию пока не комментирует, однако с заявлением выступила его экс-жена.

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Гребенщикова опубликовала видеообращение, в котором заявила, что они с Ираклием не расстались из-за «сложившихся обстоятельств». По ее словам, она пока не готова раскрыть все подробности этой истории, но призвала общественность не осуждать певца и воздержаться от критики в его адрес.

— Я вас очень сильно прошу — не хейтить его и не делать поспешных выводов. Вы знаете, что я не медийный человек, для меня все это в новинку. Для меня это не хайп какой-то. У нас дети есть, двое. И это моя личная жизнь, которая сейчас решается. Поэтому давайте не будем сейчас нападать ни на него, ни на кого-то другого. Не хочу никого обвинять или оправдывать, — заявила возлюбленная музыканта в личном блоге.

Сама Лукьянова призналась, что разочаровалась в Ираклии Пирцхалаве. По словам модели, она тяжело переживает вынашивание ребенка, однако мужчины никогда нет рядом, чтобы поддержать ее. Она также выложила скриншот переписки с певцом, где он писал, что его присутствие никак не облегчит ее состояние.