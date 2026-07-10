Критик призвал артистов раскрыть свои гонорары

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об идее заставить российских артистов раскрыть свои гонорары для общественности. Его слова передает «Газета.Ru».

Соседов заявил, что люди должны знать, сколько зарабатывают их кумиры. Он отметил, что, если люди узнают настоящие заработки звезд, то мнение может резко измениться.

«Это должно быть прозрачно, без дураков. Эти сведения есть, но они в закрытом доступе. Люди должны знать, сколько получают их кумиры, если слушатели узнают настоящие суммы, отношение к артистам может резко измениться», — заявил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал просьбу певицы Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой. Критик назвал ушедшую со сцены Отиеву талантливой джазовой певицей.