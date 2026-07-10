Отец Фриске выступил с новыми обвинениями в адрес Шепелева

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, в беседе с Teleprogramma.org рассказал, как супруг артистки Дмитрий Шепелев пытался извлечь выгоду из болезни его дочери.

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Фриске признается, что особую горечь у него вызывают эпизоды, связанные с публичностью. В качестве примера он привел то, что во время празднования 40-летия певицы в Риге Шепелев распорядился установить множество камер, чтобы зафиксировать все происходящее. По словам собеседника издания, когда об этом стало известно, все оборудование спешно убрали, но одну камеру не успели снять, и уже на следующий день кадры просочились в СМИ.

Отец Фриске указал, что аналогичная ситуация произошла в Нью-Йорке, когда телеведущий договорился, чтобы певицу сняли на коляске. Собеседник издания убежден, что Шепелев все это делал за деньги.

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Кроме того, отец певицы раскрыл, что есть видео, где артистка упала с ребенком, и, по словам Фриске, именно супруг потянул ее на озеро, где был очень сильный ветер, и больную певицу снимали по «наводке» Шепелева.