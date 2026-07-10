Мария Миронова судится с бывшим мужем

Скандальное расставание Марии Мироновой с экс-супругом Андреем Сорокой тянется уже несколько лет. Актриса рассказывала о неадекватном поведении мужа, обвиняла его в том, что он избил её брата, установил за ней слежку в доме. Теперь от публичных конфликтов бывшие возлюбленные перешли к судам: сначала Сорока потребовал от Мироновой дать ему общаться с сыном, а теперь и актриса подала иск, в котором обозначила размеры желаемых алиментов.

Роман с молодым возлюбленным Андреем Сорокой Мария Миронова скрывала вплоть до объявления о своей беременности. В 2019 году 46-летняя звезда родила сына Фёдора. И вскоре выяснилось, что отец мальчика – 27-летний актёр. А затем Миронова в соцсетях призналась, что союз с возлюбленным официально зарегистрирован – ещё и в красивейшем месте, на острове Санторини.

Подробности брака актриса скрывала. Долго он не продлился: пара развелась летом 2023-го. И спустя три года отношения Мироновой и Сороки обернулись скандалами.

Весной этого года Сорока подал иск к бывшей жене по поводу их сына, 6‑летнего Фёдора. Он хочет встречаться с ребёнком без присутствия его матери, забирать к себе на половину выходных, половину летних каникул. Миронова не препятствовала их общению, но настаивала, чтобы они проходили в её присутствии и на её территории. В ответ на иск актриса публично раскрыла причины развода.

«Мой развод произошёл на почве жестокого избиения бывшим мужем моего брата Алексея в присутствии ребёнка, – призналась она. – У моего брата было сотрясение мозга и множественные ушибы головы. Сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые подтверждены врачами-невропатологами».

После развода актриса, по её словам, старалась поддерживать нормальные отношения с бывшим мужем: даже разрешала оставаться ночевать в её доме, когда он приезжал к сыну.

«Но он стал требовать забирать ребёнка в коммунальные и съёмные квартиры, а также грозился увезти его на свою родину в Стерлитамак», – добавила звезда кино.

Первое заседание по иску актёра прошло на днях, но рассмотрение дела было отложено – как выяснилось, Миронова тоже подала заявление в суд. Она требует с Сороки взыскания алиментов на содержание ребёнка.

По словам представителя актрисы, после развода отец практически не участвовал в финансовом обеспечении сына, ограничиваясь нерегулярными выплатами небольших сумм – не более 5 тысяч рублей. Всё это время Миронова сама оплачивала все расходы на сына, включая учёбу в частной элитной школе, занятия в секциях, тренировки по теннису.

«Мы просим взыскать алименты за три года, предшествовавшие обращению в суд, и установить дальнейшие выплаты до достижения ребёнком совершеннолетия», – сообщил адвокат актрисы Шота Горгадзе.

Новое заседание суда назначено на 7 августа. Юристы Мироновой намерены запросить информацию о доходах Сороки и претендуют на 1/4 их часть.

Сейчас актриса с Федей отдыхают в Испании: на каникулах мальчик тренируется в Теннисной академии Рафаэля Надаля.