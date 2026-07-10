Киркоров о ночных встречах c Пугачевой: «Мне нравится»

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что ему иногда снятся сны с участием бывшей супруги Аллы Пугачевой. Его слова передает ТВ Mail.

По словам 59‑летнего артиста, такие сновидения он считает добрым знаком, поскольку после них его жизни непременно случаются хорошие события.

«Я не буду рассказывать сюжеты, потому что я их не помню. Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит <...> Мне нравится, когда она мне снится», — сказал певец.

Киркоров признался, что по-прежнему с большим теплом и благодарностью относится к Пугачевой, несмотря на то что они много лет не поддерживают связь.

«Мой ангел‑хранитель — мама, а Алла Борисовна — моя муза. Была, есть и будет», — заверил он.

В 1994 году Анатолий Собчак, будучи мэром Санкт-Петербурга, лично зарегистрировал брак Аллы Пугачевой с ее тогдашним возлюбленным Филиппом Киркоровым. Звездная пара прожила в браке 11 лет, а в 2011 году Примадонна вышла замуж за пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). В апреле 2026 года Киркоров рассказывал, что «пытался соскочить» от брака с Пугачевой.