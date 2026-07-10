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Киркоров о ночных встречах c Пугачевой: «Мне нравится»

Газета.Ru

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что ему иногда снятся сны с участием бывшей супруги Аллы Пугачевой. Его слова передает ТВ Mail.

Киркоров о ночных встречах c Пугачевой: «Мне нравится»
© Газета.Ru

По словам 59‑летнего артиста, такие сновидения он считает добрым знаком, поскольку после них его жизни непременно случаются хорошие события.

«Я не буду рассказывать сюжеты, потому что я их не помню. Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит <...> Мне нравится, когда она мне снится», — сказал певец.

Киркоров признался, что по-прежнему с большим теплом и благодарностью относится к Пугачевой, несмотря на то что они много лет не поддерживают связь.

«Мой ангел‑хранитель — мама, а Алла Борисовна — моя муза. Была, есть и будет», — заверил он.

В 1994 году Анатолий Собчак, будучи мэром Санкт-Петербурга, лично зарегистрировал брак Аллы Пугачевой с ее тогдашним возлюбленным Филиппом Киркоровым. Звездная пара прожила в браке 11 лет, а в 2011 году Примадонна вышла замуж за пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). В апреле 2026 года Киркоров рассказывал, что «пытался соскочить» от брака с Пугачевой.