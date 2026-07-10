Денис Клявер трогательно почтил память Ильи Олейникова в его день рождения

Денис Клявер опубликовал редкое архивное фото с отцом — народным артистом России Ильёй Олейниковым — в его день рождения. На снимке музыкант запечатлён совсем маленьким рядом с отцом.

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Исполнитель посвятил покойному артисту трогательное обращение, отметив, что семья продолжает хранить память о нём.

«С Днём Рождения, Папочка. Любимый дедушка, муж, друг и обожаемый всеми артист! Ты всё видишь. Ты всё знаешь. А мы все стараемся тебя радовать», — написал Клявер.

Илья Олейников (настоящая фамилия — Клявер) ушёл из жизни в ноябре 2012 года в возрасте 65 лет. Он прославился как актёр театра и кино, а всенародную любовь получил благодаря юмористической программе «Городок», которую многие годы вёл вместе с Юрием Стояновым.

Его единственный сын Денис Клявер стал известным певцом, композитором и участником группы «Чай вдвоём». Сегодня артист воспитывает троих детей.

Ранее мы рассказывали о том, что Денис Клявер отказывается от сцен с поцелуями в кино из-за ревности жены.