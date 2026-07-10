Иде Галич грозит крупный штраф за свадьбу в заповеднике

Александр Гудков, Оксана Самойлова и Ирина Горбачева прилетели в Северную Осетию, чтобы поздравить Иду Галич с днем свадьбы. Но торжество в живописном «Урочище Джимара» оказалось под угрозой срыва — блогеру грозит штраф за возможный ущерб памятнику природы. Сама Галич уверяет, что помогла очистить территорию от мусора, а не навредила ей.

Сегодня Ида Галич празднует свадьбу с Олегом Ледвичем в живописном месте — на территории памятника природы «Урочище Джимара» в Северной Осетии. Однако торжество омрачил экологический скандал: блогера обвиняют в нарушении природоохранного законодательства, и ей грозит крупный штраф, пишет «Стархит».

По данным СМИ, мероприятием уже заинтересовались в природоохранном ведомстве. Государственные инспекторы пообещали провести проверку и применить меры административного воздействия в случае выявления нарушений. В Сети появились слухи, что площадку для свадьбы расчищали бульдозерами, что могло нанести ущерб уникальной природной зоне.

Сама Галич категорически опровергает обвинения. Блогер утверждает, что никакого вреда экологии не нанесено, а наоборот — она помогла привести территорию в порядок, ведь «Урочище Джимара» долгое время было завалено мусором. Ида показала в соцсетях фотографии до и после уборки и подчеркнула, что наняла клининговую компанию для восстановления газона.

«Меня зовут корни. Моя мама осетинка, и это ущелье для меня особенное», — объяснила она выбор места для свадьбы.

Тем временем в Северную Осетию уже прилетели звёздные гости: Анна Немченко, Алексей Жидковский, Александр Гудков, Оксана Самойлова, Ирина Горбачева и другие.