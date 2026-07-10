Недавно Марина делилась кадрами со свадебного торжества наследницы. Журналистам удалось выяснить подробности.

Певец Олег Газманов и его супруга Марина — одна из самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе. Они вместе уже более двадцати лет. Пара воспитала двоих детей: сына Филиппа и общую дочь Марианну. В отличие от звездных родителей, 22-летняя девушка осознанно избегает публичности и ведет закрытый образ жизни. Тем не менее недавно стало известно, что она тайно вышла замуж. Снимками с торжества делилась ее мама.

Марина показывала подписчикам кадры с «утра невесты». Благодаря вышивке на праздничном декоре фанаты сразу узнали имя жениха — парня зовут Максим. Накануне жена артиста раскрыла порталу Super подробности личной жизни молодых. Оказалось, что муж Марианны, как и она сама, недавно окончил вуз.

«Поженились по очень банальной для многих причине — любовь! Оба получили дипломы в этом году», — рассказала Марина.

Также женщина прокомментировала слухи о беременности дочери. Дело в том, что на свадебных кадрах поклонники заметили еще и детскую люльку. Однако Марина поспешила успокоить публику. По ее словам, это была та самая люлька, в которой спала маленькая Марианна. Семья использовала ее как трогательный символ уходящего детства.