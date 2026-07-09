Названа стоимость свадебного платья Мизулиной

Стала известна стоимость свадебного платья, в котором глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вышла замуж за певца Ярослава Дронова (Shaman). Об этом сообщает «Абзац».

По информации издания, Мизулина выбрала платье бренда Oscar de la Renta из коллекции 2018 года. Цена такого наряда оценивается в 2,5 миллиона рублей. Даже с учетом скидок на вторичном рынке такое платье обошлось бы в 640 тысяч рублей.

Как сообщает источник, за эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Подмосковье. Например, в Щелкове или Сергиевом Посаде. В более отдаленных городах встречаются предложения за 1 миллион рублей.

Ранее СМИ сообщили, что Shaman и Мизулина потратили около на свадьбу около 8 миллионов рублей.