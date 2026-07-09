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Названа стоимость свадебного платья Мизулиной

Андрей Дуванов

Стала известна стоимость свадебного платья, в котором глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вышла замуж за певца Ярослава Дронова (Shaman). Об этом сообщает «Абзац».

Названа стоимость свадебного платья Мизулиной
© РИА Новости

По информации издания, Мизулина выбрала платье бренда Oscar de la Renta из коллекции 2018 года. Цена такого наряда оценивается в 2,5 миллиона рублей. Даже с учетом скидок на вторичном рынке такое платье обошлось бы в 640 тысяч рублей.

Как сообщает источник, за эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Подмосковье. Например, в Щелкове или Сергиевом Посаде. В более отдаленных городах встречаются предложения за 1 миллион рублей.

Ранее СМИ сообщили, что Shaman и Мизулина потратили около на свадьбу около 8 миллионов рублей.

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