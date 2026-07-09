Кушанашвили эмоционально о заключении Шурыгиной в СИЗО

Шоумен бурно прокомментировал очередную новость о Диане Шурыгиной. Девушку, как известно, заключили в СИЗО.

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Отар Кушанашвили не смог сдержать эмоций после того, как узнал об участи Дианы Шурыгиной. Вчера стало известно, что скандальная блогерша будет помещена в СИЗО. Напомним, в отношении девушки заведено уголовное дело — она занималась распространением материалов для взрослых.

Вчера появилось видео из зала суда. Диану засняли в тот момент, когда ей оглашали меру пресечения. Кушанашвили опубликовал у себя этот ролик в ТГ-канале и сопроводил его экспрессивным комментарием: «Дура, что тут сказать. Дура. И жалко, и [отмудохать] хочется».

До этого Отар уже высказывался о Шурыгиной. По его словам, девушка с самого начала мечтала о славе — и вот она ее получила. При этом шоумен осудил Диану за то, каким способом она решила стать популярной.

Шурыгина, напомним, уже давно промышляет созданием порнографического контента. Ее бойфренд Святослав Гусев, как и Кушанашвили, искренне не понимает, почему Диана выбрала столь сомнительный вид деятельности.

Ранее мы писали, что прокуратура потребовала возобновить уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной. Медицинское учреждение, где блогерша проходит курсы химии, заверило, что она в состоянии присутствовать в суде.