Пригожин сравнил ИИ с резиновой женщиной

Машина не заменит тактильные ощущения человеку, заявил в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин. Мужчина может позвать женщину на танец, а может воспользоваться резиновой, так и искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру. Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев сообщил в пресс-центре НСН, что половина всех новых треков в России создается при помощи нейросетей, а в топ-20 находится четыре такие песни. Пригожин посчитал это временным интересом.

«ИИ-треки — это мода, как после пандемии COVID-19 все потянулись на концерты, потому что соскучились по людям. Сегодня другой тренд: трудно отличить живого исполнителя от неживого — технологический процесс создает дополнительную конкуренцию. Если посмотреть мировые хит-парады, то там первые строчки занимают представители ИИ. На данный момент миллиарды долларов, а делиться ни с кем не надо, кроме как с корпорацией, которая создала нейросеть. Но артистов она не заменит. Зачем приглашать женщину на танец, если можно взять резиновую? Но тактильные ощущения никто не отменял. Есть определенный химический процесс, который требует человеческого контакта. Вся наша жизнь построена на эмоциях. Она делает человека счастливым и сопереживающим. В случае ИИ — это классно, но это не жизнь, а просто инструмент», — объяснил он.

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