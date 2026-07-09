Фанаты онемели от шока, узнав, за кого Катя Шкуро выходит замуж

Пару дней назад 26-летняя актриса заявила, что снова выходит замуж. И сегодня Катя раскрыла все карты.

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В начале этого года актриса и блогерша Катя Шкуро огорошила фанатов новостью о расставании с мужем, хоккеистом Дмитрием Козловым. Несмотря на наличие общих детей, пара подала на развод. Поклонники до последнего надеялись, что супруги передумают. Однако все изменилось пару дней назад: 26-летняя Катя объявила, что снова выходит замуж. Правда, имя своего будущего супруга звезда реалити тогда предпочла не называть.

Сегодня интрига наконец раскрылась. В личном блоге Шкуро показала своего любимого мужчину, которым оказался ее бывший муж. Теледива призналась, что они смогли перешагнуть через прошлые обиды и помирились.

По словам Кати, еще полгода назад им казалось, что это финал. Жить как прежде стало слишком больно. Шкуро поняла важную вещь: иногда отношения нужно вовремя отпустить, чтобы потом построить их заново — с тем же человеком, но уже на совсем другом уровне.

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«Начало новой истории между двумя людьми, которые многое переосмыслили», — написала Катя под совместными кадрами с Дмитрием.

Козлов тепло отреагировал на признание любимой. В комментариях он написал: «Моя любовь». На что Шкуро ответила взаимным признанием. Фанаты пары пришли в полный восторг от такого камбэка. В соцсетях супругам желают бесконечного счастья и крепкой любви.