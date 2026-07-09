Умерла британская певица Бонни Тайлер

Певица Бонни Тайлер, известная по таким песням, как Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache, скончалась в возрасте 75 лет. Как сообщается на официальном сайте артистки, она умерла в больнице в Португалии от болезни, которую лечила в последнее время.

В мае этого года исполнительница перенесла экстренную операцию на кишечнике, после чего была введена в искусственную кому. В прошлом месяце ее представитель сообщил, что она вышла из коматозного состояния, но оставалась в реанимации в крайне ослабленном состоянии. Семья артистки попросила не беспокоить их в связи с трауром.

Тайлер, урожденная Гейнор Хопкинс, родилась в Уэльсе и начала карьеру в конце 1970-х. Ее первый сингл Lost in France вышел в 1977 году, а уже через несколько месяцев баллада It's a Heartache вошла в топ-5 британских чартов и заняла третье место в США.

75‑летняя Бонни Тайлер остаётся в тяжёлом состоянии после комы

В 1983 году вышел ее главный хит Total Eclipse of the Heart, который возглавил чарты по обе стороны Атлантики. Композицию написал Джим Стейнман, автор песен Meat Loaf. Второй совместный хит — Holding Out for a Hero — стал саундтреком к фильму «Свободные» и позже прозвучал в мультфильме «Шрек 2».