Тейлор Свифт раскритиковали за роскошные подарки гостям на свадьбе

Тейлор Свифт столкнулась с критикой в сети после того, как стало известно о дорогих подарках для гостей её свадьбы с футболистом Трэвисом Келси, пишет Daily Mail.

По данным издания, молодожёны подготовили для приглашённых роскошные презенты, среди которых были сумки Chanel, часы Cartier и винтажный автомобиль 1970 года выпуска.

Однако такой жест вызвал неоднозначную реакцию пользователей интернета. Некоторые сочли подарки чрезмерно дорогими и раскритиковали звёздную пару за демонстративную роскошь. Подписчики порекомендовали Тейлор лучше покормить бездомных по всему миру, чем одаривать гостей. Или, например, пожертвовать деньги на благотворительность.

При этом часть поклонников встала на защиту певицы и отметила, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси имеют право самостоятельно распоряжаться своими средствами и выбирать формат празднования.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси состоялась 4 июля. На торжество, по данным СМИ, пригласили около тысячи гостей.