Юлия Гаврилина рассказала, что её преследует неизвестный мужчина: «Это ужасно»

Блогер и певица Юлия Гаврилина поделилась в своём личном блоге тревожной историей, которая произошла с ней примерно неделю назад. Возле ресторана неподалёку от дома знаменитости стал регулярно появляться незнакомый мужчина среднего возраста. Один раз он даже намеревался подарить Гаврилиной огромный букет, по форме напоминающий Эйфелеву башню.

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Артистка рассказала, что мужчина приходил в заведение четыре дня подряд и каждый раз проводил там по три часа. Вместе со своей командой Юлия проверила записи с камер наблюдения — так ей удалось увидеть тот самый букет, из‑за которого она сильно встревожилась.

«Это вообще жесть! Я, если честно, распаниковалась, это ужасно. И я хочу вам сказать, ребят, что это сталкерство, это ненормально, это неадекватно — караулить людей у дома. Не важно, насколько они популярны. Мне было очень жутко», — поделилась 24‑летняя певица.

Юлия так и не приняла подарок и теперь старается не появляться в том ресторане. Её беспокоит, какие намерения могут быть у этого человека и на что он способен. При этом артистка отметила, что не возражает против общения с поклонниками помладше.

Ранее Юлия Гаврилина заявила, что она пытается стать более зрелой и собранной, однако пока ей это не слишком удаётся.