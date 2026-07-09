$76.487.35

Директор Анатолия Кашпировского объяснил, зачем психотерапевт переписал квартиру на молодую супругу

Super.ru

Директор психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей Рудых прокомментировал слухи о том, что 86-летний артист якобы переписал квартиру на свою молодую супругу.

Стало известно, зачем Кашпировский переписал квартиру на молодую супругу
© РИА Новости

По словам Рудых, нет никаких оснований считать, что супруга Кашпировского намерена оставить его без жилья или что решение было принято под давлением. Психотерапевт находится в здравом уме и способен самостоятельно принимать решения относительно своего имущества.

«В свой юбилейный год он принял решение сделать жене подарок. Имеет на это право», — заявил Рудых в беседе с MK.RU.

Директор артиста отметил, что квартира являлась личной собственностью Кашпировского, поэтому он вправе распоряжаться ею по своему усмотрению: «Что такого в том, что человек переписал квартиру на жену? Он не на мошенников переписал», — подчеркнул Рудых.

Директор Кашпировского о том, что молодая жена оставила мага «без штанов»: «Это чушь»

Он также добавил, что не видит в поступке психотерапевта ничего необычного и отметил, что сам мог бы принять подобное решение при аналогичных обстоятельства: «А почему нет? Потому что я не знаю, когда и что со мной случится», — заявил директор Кашпировского.

Ранее директор Анатолия Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации.