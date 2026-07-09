Стало известно, зачем Кашпировский переписал квартиру на молодую супругу

Директор психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей Рудых прокомментировал слухи о том, что 86-летний артист якобы переписал квартиру на свою молодую супругу.

По словам Рудых, нет никаких оснований считать, что супруга Кашпировского намерена оставить его без жилья или что решение было принято под давлением. Психотерапевт находится в здравом уме и способен самостоятельно принимать решения относительно своего имущества.

«В свой юбилейный год он принял решение сделать жене подарок. Имеет на это право», — заявил Рудых в беседе с MK.RU.

Директор артиста отметил, что квартира являлась личной собственностью Кашпировского, поэтому он вправе распоряжаться ею по своему усмотрению: «Что такого в том, что человек переписал квартиру на жену? Он не на мошенников переписал», — подчеркнул Рудых.

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Он также добавил, что не видит в поступке психотерапевта ничего необычного и отметил, что сам мог бы принять подобное решение при аналогичных обстоятельства: «А почему нет? Потому что я не знаю, когда и что со мной случится», — заявил директор Кашпировского.

Ранее директор Анатолия Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации.