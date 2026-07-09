Названа официальная причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Стала известна официальная причина смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем, звезды сериала «Клюквенный щербет». Артистка скончалась на следующий день после своего дня рождения на руках у матери.

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Медиа Haber Turk со ссылкой на специалистов сообщило, что причиной смерти Иртем стало отравление алкоголем. Такой вывод медики сделали после проведения вскрытия и изучения результатов анализов.

После празднования дня рождения актрисе внезапно стало плохо. Изначально окружающие предполагали, что причиной мог стать сердечный приступ. Также в сети появлялись слухи о возможном употреблении запрещённых веществ, однако они не подтвердились.

Позже мать Эдже Иртем рассказала о последних часах жизни дочери. По её словам, день рождения актриса отмечала вместе с близкими в ресторане, после чего они вернулись домой.

«Мы отмечали день рождения дочки в одном из ресторанов нашего района. Вернулись домой в 20:36. Я уложила Эдже спать, потому что она сильно выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а потом снова легла», — рассказала женщина.

Утром мать попыталась разбудить дочь к завтраку, однако Эдже не ответила. Зайдя в комнату, она обнаружила актрису без сознания. Женщина также подчеркнула, что перед смертью дочь употребила большое количество алкоголя, а затем приняла препараты, назначенные врачом.