Группа "Звери" объявила о творческом отпуске

Группа «Звери» объявила в Telegram-канале, что возьмет творческий отпуск после текущего тура.

15 августа в «Лужниках» состоится последний концерт перед перерывом.

«Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное — не словами, а музыкой. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы», — заявил солист коллектива Рома Зверь.

Группа «Звери» существует с 2001 года. Коллектив записал семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Также среди хитов «Зверей» — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя» и другие.

В сентябре 2025-го Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) назвал главную песню коллектива. Артист считает, что визитной карточкой группы является трек «Районы-кварталы».

По мнению певца, с годами песня только укрепила свою популярность и стала своего рода символом выступлений «Зверей».

В августе Билык выпустил книгу об истории группы «Звери». Книга состоит из трех частей. Первая, «Дожди-пистолеты», посвящена жизни Зверя в Таганроге и начале его карьеры. Вторая, «Солнце за нас», рассказывает о первом взлете группы. В третьей части музыкант делится философскими заметками и вопросами, которые задает сам себе.