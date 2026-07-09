«Никто не верит»: муж впервые раскрыл размер пенсии Маши Распутиной

Маша Распутина еще несколько лет назад могла официально выйти на пенсию. Но исполнительница суперхита «Живи, страна» оформлять ежемесячное пособие от государства не стала. Все необходимые документы были поданы лишь несколько месяцев назад. Сумма, которую начислили звезде, удивила.

Об этом муж звезды Виктор Захаров впервые рассказал корреспондентам «МК».

- Когда мы с Марией в прошлом году узаконили отношения официально, я пошел в МФЦ менять ее паспорт, - рассказывает Виктор Евстафьевич. – И там девушка, которая принимала документы, у меня спросила: «Почему у Марии не оформлена пенсия?». Жена могла выйти на пенсию еще несколько лет назад по возрасту, но она этим вопросом не посчитала нужным заниматься. - Девушка из МФЦ сказала, что оформить пенсию можно прямо там и больше никуда не ходить, - продолжает Виктор Евстафьевич. – Я принес необходимые документы, мы все оформили. В результате спустя время из Пенсионного фонда приходит бумага, что пенсия Марии не положена вообще.

Муж Распутиной отправился в местное отделение Пенсионного фонда подмосковного Одинцово, чтобы выяснить причину отказа в пенсии.

- Меня приняла заместитель руководителя, - объясняет Захаров. - Она посмотрела бумаги и сказала: «Да, случилась ошибка. Пенсию начислим». Спустя время приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек!

- Я, кому ни скажу, что Марии начислили восемь тысяч рублей пенсии, все удивляются, - рассказывает муж Распутиной. – Никто не верит. «Разве бывают такие пенсии?» - спрашивают у меня. Дочь Маши Лидия получает пособие по инвалидности и то больше! А у меня пенсия средняя - 19 тысяч рублей.

Раскрыта тайна прошлого Маши Распутиной: "Она нужных людей обслуживала"

Впрочем, несмотря на то, что Марии пенсию все-таки официально начислили, денег она так ни разу еще не увидела.