Анита Цой рассказала, по какой причине лежала в онкоцентре

Певица Анита Цой опровергла слухи об онкологии и рассказала, что посещала онкоцентр из-за болезни щитовидной железы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) артистки.

Слухи о ее заболевании появились в апреле, поскольку певица находилась на лечении в онкоцентре. Цой объяснила, что госпитализация была связана с диагностированной у нее болезнью Грейвса – системной аутоиммунной патологией, которая поражает щитовидную железу.

"Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение", – объяснила певица.

Она призналась, что действительно чувствовала себя "очень плохо", однако онкологического заболевания у нее нет.

Ранее СМИ писали, что рак диагностировали стилисту и телеведущему Владу Лисовцу. Однако он отметил, что никаких ухудшений в его состоянии нет, а образ жизни не изменился. Кроме того, эта ситуация помогла ему найти вдохновение жить дальше.