Алла Пугачёва приехала в Юрмалу, что поддержать Лайму Вайкуле на фестивале

77‑летняя певица Алла Пугачёва сейчас находится в Юрмале. По слухам, она приехала поддержать свою подругу Лайму Вайкуле на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала». Об этом сообщает ТВ Центр.

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По данным источника, присутствие Примадонны могло бы заметно оживить интерес публики. Дело в том, что зрители пока не торопятся приобретать билеты — многие ждут официального подтверждения участия Пугачёвой.

По неподтверджённым данным, Алла Пугачёва приехала в Юрмалу раньше обычного, чтобы помочь Вайкуле избежать провала. Во время прогулок по городу Примадонна с удовольствием фотографируется с туристами — и тем самым словно даёт понять, что её появление на «Рандеву» Лаймы вполне вероятно.

Популярность фестиваля год от года снижается. Прежде зал «Дзинтари» был полон русскоязычных зрителей, а сегодня публика относится к мероприятию с настороженностью. Продажи билетов идут слабо: значительную часть VIP‑мест, самых дорогих, раздают бесплатно в виде приглашений.

Ранее сообщалось, что Примадонна спрятала от санкций свою квартиру в США, за 1 доллар переписав её на старшую дочь Кристину Орбакайте.