Анита Цой раскрыла свой диагноз после лечения в онкоцентре

Известная певица Анита Цой заявила, что информация о наличии у нее онкологического заболевания не соответствует действительности, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, в апреле в СМИ России появились публикации о том, что исполнительница проходит терапию в онкоцентре. Авторы материалов предположили, что у артистки обнаружен рак.

Волна слухов не утихла ни в мае, ни в июне, поэтому Цой приняла решение лично обратиться к фанатам в соцсетях и рассказать о том, какое заболевание у нее в действительности диагностировали медики.

«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — разъяснила певица.

Цой подчеркнула, что в апреле она действительно чувствовала себя очень плохо, но это было связано именно с нарушениями в работе щитовидной железы, а не онкологическим заболеванием.