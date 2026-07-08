Поклонники Аниты Цой заподозрили у нее окнологическое заболевание

Поклонники российской певицы Аниты Цой заподозрили у нее онкологическое заболевание. Артистка вышла на связь в своем личном блоге, чтобы успокоить коллег и фанатов на фоне слухов.

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— Мое заболевание щитовидной железы называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение. Я действительно себя очень плохо чувствовала. Это было в апреле. Но раком я не болею, — объяснила она.

До этого журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал блогершу Валерию Чекалину за то, как она ведет себя во время борьбы с болезнью. Он отметил, что обычно пациенты с онкологией не могут покинуть палаты, а Лерчек ходит на мероприятия и активно ведет социальные сети.

Пользователи Сети тоже не верят в диагноз блогера, так как она продолжает заниматься спортом и ходить в фитнес-зал при перенесенной операции на позвоночнике. Как физические нагрузки скажутся на здоровье Лерчек — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно также стало известо, что экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали — у медиума обнаружили злокачественную опухоль. Он якобы пожаловался на сильные боли в области живота.