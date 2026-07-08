Shaman и Мизулина показали видео со свадьбы в Москве

Известный певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина показали видео со свадьбы, пишет портал «СтарХит».

По данным портала, любовная история звезд все еще развивается — она началась с публичных поцелуев, лиричных интервью, совместных клипов, получила развитие осенью 2025 года в ЗАГСе Донецка, продолжилась в ресторане на Патриарших прудах в Москве 13 июня 2026 года.

Журналисты уточнили, что Дронов и Мизулина, спустя несколько месяцев после похода в ЗАГС, сыграли скромную свадьбу, пригласили на нее самых близких людей.

Жених выбрал для церемонии темный классический костюм, выглядел истинным джентльменом, а невеста предстала перед гостями в полупрозрачном розовом платье принцессы.

На кадрах ролика, опубликованного порталом, Shaman и Мизулина танцуют медленный танец и сладко целуются, как новобрачные, отметили авторы статьи. Они пояснили, что пара выбрала эту дату, так как познакомилась в этот день.

Ранее сообщалось, что музыкант и общественная деятельница признались в интервью, что не желали и не желают проводить пышную свадьбу, так как «времена сейчас не те».