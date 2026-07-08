Бузова берет паузу в карьере из-за здоровья

Певица Ольга Бузова заявила, что берет паузу в карьере из-за состояния здоровья. Об этом сообщает Super.

Такое заявление она сделала во время «Большой Дискотеки Авторадио» — Бузова вышла на сцену на костылях. По ее словам, со следующей недели она берет паузу в работе, чтобы заняться здоровьем.

Как уточнила Бузова, плотный гастрольный график вредит ее восстановлению, поэтому ей необходимо сбавить темп.

«Вчера был Омск, сегодня ВТБ-Арена, завтра — Санкт-Петербург. Чем больше я выхожу на сцену в момент реабилитации, тем дольше она длится», — рассказала она.

Напомним, что 12 июня Бузова упала в душе и повредила ногу. Позже ей провели операцию, а сама певица заявила, что в рану попала инфекция.

Ранее Бузова рассказала о восстановлении после операции.