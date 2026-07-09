Анна Нетребко растрогалась, услышав взрослые рассуждения своего особенного сына

Анна Нетребко решилась на необычный эксперимент вместе со своим 17-летним сыном Тьяго. Оперная певица задумала повторить популярный в интернете тренд, где родители предлагают детям продолжить известные русские пословицы, и опубликовала видео в личном блоге.

© Соцсети

Выяснилось, что молодой человек почти не знаком с русскими пословицами. Возможно, причина в том, что Тьяго живёт и учится за границей. Тем не менее Анна осталась довольна тем, как сын строил свои рассуждения.

В ходе съёмки Нетребко начала: «Глаза боятся, а руки…» — и Тьяго тут же ответил: «Холодные». Затем певица произнесла: «Не имей сто рублей», на что парень уверенно заявил: «А имей сто евро». Но больше всего артистку тронул ответ на последний вопрос, который вообще не был связан с пословицами. Анна спросила, что лучше: отправить в отпуск маму или поехать отдыхать самому.

«Конечно, маму. Потому что она мать. Её надо беречь», — твёрдо ответил Тьяго.

Сейчас особенный сын звезды учится не в специализированной школе, а в обычной. Он углублённо занимается английским языком и математикой, а в свободное время с увлечением рисует. Анна делает всё возможное, чтобы Тьяго чувствовал себя комфортно и не ощущал себя «другим». Благодаря её заботе и поддержке юноша делает заметные успехи.

Ранее Анна Нетребко показала новый снимок повзрослевшего особенного сына.