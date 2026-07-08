Сестра почтила память Жанны Фриске в день ее рождения

Блогер Наталья Фриске поделилась в соцсетях фотографиями со своей сестрой певицей Жанной Фриске, умершей от онкологии, в день ее 52-летия. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

«Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40… В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала она.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды.

Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске. На фоне скандала Шепелев запретил своему сыну от певицы Платону видеться с родственниками со стороны матери.