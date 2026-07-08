Супруг Кристины Орбакайте не узнал песню собственной жены

Кристина Орбакайте порадовала подписчиков милым семейным видео, которое мгновенно стало поводом для бурного обсуждения в Сети. На кадрах произошёл забавный случай: супруг певицы, Михаил Земцов, не узнал знаменитый хит своей жены.

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Семья отдыхала на природе и любовалась живописными видами. В какой‑то момент все дружно запели дуэт Кристины Орбакайте и Авраама Руссо «Любовь, которой больше нет». И тут Михаил неожиданно спросил: «А кто это поёт?» — то ли подшучивая, то ли и правда не узнав песню.

«Миша, ну вообще», — написала Кристина, добавив плачущий эмодзи.

Подписчики сочли эту ситуацию очень забавной и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Какие же вы милые. Обожаю», «Ну настоящий мужчина! А что? Главное — слова знает...», «Ну Миша попал, конечно», — написали пользователи Сети.

А незадолго до этого Кристина вместе с близкими устроила небольшую автомобильную поездку. Семья отправилась в Монтерей — очаровательный курортный город на берегу залива. Впечатлениями и красивыми кадрами из путешествия Орбакайте также щедро делилась в своём блоге.