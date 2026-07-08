Отец Фриске в важный день плюнул в Шепелева: "Вот увидите, на него камень упадет"

Сегодня, 8 июля, Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года. В честь важной даты ее семья приехала на Николо-Архангельское кладбище, чтобы почтить память артистки.

Журналисты пообщались с отцом певицы Владимиром Фриске. Тот так и не смирился с тем, что ни ему, ни жене, ни второй дочери Наталье пока так и не удалось встретиться с единственным сыном Жанны Платоном. Напомним, что после смерти артистки ее возлюбленный Дмитрий Шепелев забрал ребенка, увез из страны, а потом, вернувшись, стал воспитывать его в одиночку. Впоследствии он утверждал, что родственники Жанны вели себя по отношению к нему недопустимо.

Точно никто не знает, кто прав и кто виноват в этой ситуации. Крестная Платона Ольга Орлова попыталась наладить связь с шоуменом, но якобы у нее ничего не получилось. Во всяком случае, так утверждает Владимир Фриске.

"Мы его вырастили, самое молоко дали мы ему, он жил с нами. Жена с самого первого дня, когда Жанна не могла ничего делать, она с ним вдвоем была все время… Мерзкий человек, одно слово — гад! Бог его накажет, вот увидите, на него камень упадет или машина собьет", - в сердцах заявил отец Фриске Starhit.

Он убежден, что Дмитрий Шепелев не может обеспечить Платону тот уровень жизни, которого тот достоин. В отличие от телеведущего, подчеркнул Владимир Фриске, он бы мог озолотить внука.

"Мне главное, чтобы хорошо жил и воспитывался внук. Он не может дать ему всего того, что я могу ему дать. Мы с женой уже пенсионеры, у нас все есть. Живем в великолепном доме, где огромная веранда. Для ребенка все, далеко с Москвы ехать не надо… Я могу его 5-6 раз возить за границу. Внучка с удовольствием на всю зиму во Вьетнам уезжает, а Платона можно в Дубай, США. Да куда хочет. А он куда его повез — два раза в Грецию или в Италию? А так в Архангельск, Кострому куда-то", - рассуждает дедушка Платона.

Ранее Владимир Фриске оставил внука без квартиры. Годами он утверждал, что отпишет ему жилье матери на Красной Пресне, когда тот станет совершеннолетним. Однако недавно отец Жанны Фриске решил переоформить документы и отдать две доли в квартире внучке Луне. И все из-за того, что Дмитрий Шепелев не позволяет Платону видеться с бабушкой и дедушкой.