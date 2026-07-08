Роза Сябитова ошарашена новостью о третьем внуке

Накануне, 7 июля, в Сети распространилась информация, будто дочь Розы Сябитовой Ксения родила третьего ребенка. Телесваха прокомментировала эту информацию.

По словам звезды шоу "Давай поженимся!", эти данные не соответствуют действительности. "Просто смешно", - заявила Сябитова, уточнив, что у нее пока только два внука: Мирослава и Михаил.

В своих кровинушках сваха души не чает и старается проводить с ними свободное время. Однако не только с именитой бабушкой находятся Мирослава и Михаил. Родня с другой стороны тоже вовлечена в заботы о малышах.

"С внуками все хорошо. По бабушкам летом. Сначала у меня были. Сейчас к другим бабушкам поехали. Мише восемь месяцев исполнилось, ползает, очень активный", - сообщила Роза Сябитова Teleprogramma.org.

Напомним, что дочь Розы Сябитовой вышла замуж шесть лет назад. До этого у нее был неудачный брак, который, к слову, устроила сама звезда шоу "Давай поженимся!".