Мизулина в свадебном платье так и сияет в объятиях SHAMANа

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке 5 ноября 2025 года.

По некоторым данным, лишь на днях Ярослав и Екатерина отметили свадьбу в узком кругу в одном из столичных заведений. Афишировать торжество SHAMAN и Мизулина не стали. Даже внутрь помещения они заходили, облаченные в повседневные наряды, всячески стараясь не привлекать к себе внимания.

Однако в честь Дня семьи, любви и верности влюбленные все же приоткрыли завесу тайны. И Ярослав и Екатерина в своих официальных телеграм-каналах опубликовали видео, сделанное в красиво украшенном зале.

На фоне столов, укрытых белоснежными скатертями, влюбленные медленно танцевали. Причем SHAMAN оказался облачен в классический смокинг, а Мизулина - в декольтированное кружевное платье, изюминкой которого стал широкий пояс, переходящий в большой бант на спине. Екатерина так и сияла от счастья в объятиях мужа.

Напомним, что для Екатерины этот брак стал первым, а для Ярослава - третьим. Ярослав был женат на педагоге по вокалу Марине Рощупкиной, которая родила ему дочь Варю. После он встретил медиаменеджера Елену Мартынову, с которой развелся в Год семьи.