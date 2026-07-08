Бывший муж Бузовой рассказал о разногласиях в отношениях со старшей дочерью

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов признался в интервью Наталье Подольской, что уже месяц не общался с дочерью от первого брака Ангелиной.

© Газета.ru

«Я сам не писал, потому что у нас на последней встрече были определенные договоренности, и она их не выполняет. Мне это неприятно», — отметил блогер.

Тарасов не знает, в чем причина их разногласий со старшей дочерью. Он добавил, что у Ангелины была обида из-за недостатка внимания. Спортсмен уточнил, что ему не нравится общение через смс, он хочет разговаривать со своим ребенком с глазу на глаз.

«У нее есть братья, сестры, которым также нужно внимание, общение, я не могу только на нее переключаться. То есть у нас семья, я всегда ее зову, каждые выходные приезжай, живи, что хочешь. Нет (не приезжает), в том-то и дело», — поделился экс-футболист.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко.