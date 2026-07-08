Директор Кашпировского вышел на связь после слухов о госпитализации

Директор экстрасенса и психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей Рудых в беседе с РИА Новости опроверг слухи о его госпитализации.

Рудых уверил, что Кашпировский не был госпитализирован. Его также никто не оперировал. По словам мужчины, психотерапевт находится дома с семьей. На данный момент Кашпировский проводит свободное время с внуком, который появился на свет в прошлом году.

8 июля Telegram-канал SHOT утверждал, что Анатолий Кашпировский пережил экстренное хирургическое вмешательство.

По данным канала, психотерапевт якобы жаловался на боли в области живота. При этом лечение проходило дома – Кашпировскому ставили капельницы с антибиотиками. Однако состояние телеведущего только ухудшалось. Заявлялось, что экстрасенса госпитализировали и провели срочное стентирование.

Помимо этого, специалисты провели обследование и выяснили, что у телеведущего якобы появилась злокачественная опухоль.

Анатолий Кашпировский — российский психолог и известный экстрасенс, получивший популярность в 1980–1990-х годах благодаря телесеансам массового психотерапевтического воздействия. Он также известен как доктор медицинских наук и специалист в области психотерапии.