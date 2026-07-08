Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали

Врачи экстренно прооперировали гипнотизера Анатолия Кашпировского. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, у главного мага СССР выявили злокачественную опухоль.

По информации канала, 86-летний Кашпировский пожаловался на сильные боли в области живота. Состояние серьезно ухудшилось на фоне самолечения — гипнотизеру ставили капельницы с антибиотиками в домашних условиях.

Кашпировского экстренно госпитализировали и провели срочное стентирование. Также пациенту сделали биопсию — результат выявил опухоль. Гипнотизер перенес свои сеансы на сентябрь. Ему рекомендовали постельный режим, диету и наблюдение о онколога.