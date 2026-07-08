Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру в Майами, сообщает Telegram-канал Mash.

Певице придется платить на 500 долларов в год больше за апартаменты в жилом комплексе Aventi at Aventura в престижном пригороде Флориды Авентура. Варум владеет там жильем площадью 122 квадратных метра. Комплекс построили в 2001 году, в нем есть охрана, бассейн, спортзал и консьерж-сервис. Район считается одним из самых дорогих в округе.

Налоговая база по квартире росла медленнее благодаря льготе Assessment Reduction. В 2025-м году льготу отменили. Квартира стоит 359 тысячи долларов (27 миллионов рублей), и до 2026 года налогом в почти 2 процента облагалась сумма в 292 тысячи долларов (22 миллиона рублей), но теперь — в 342 тысячи (26 миллионов рублей).

Налог вырос из-за статуса апартаментов: они не считаются основным местом жительства во Флориде.

Ранее российский певец Леонид Агутин назвал фейком информацию, что он и его жена Анжелика Варум рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе из-за масштабных лесных пожаров.