Анастасия Решетова заявила, что сверстницы в школе травили ее за красоту

Блогер и телеведущая Анастасия Решетова рассказала, что ее красота в подростковом возрасте стала причиной агрессии со стороны сверстниц.

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По ее словам, в школьные годы она заметно опережала сверстниц в развитии и рано стала выглядеть как взрослая женщина. Из-за этого одноклассницы устраивали ей настоящую травлю. Были случаи, когда Решетова возвращалась домой с синяками на лице, но старалась ничего не рассказывать родным.

— Меня девочки побили после школы просто за то, что «у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься» — на коленкой в лоб. Пойдем поговорим вдвоем на одну, — поделилась модель в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале.

Она отметила, что в те годы старалась терпеть нападки, полагая, что смирение — это «путь к благости».

Ранее Анастасия Решетова рассказала, что хочет родить еще одного ребенка до того, как ей исполнится 35 лет. В идеальном варианте, по ее словам, она хочет успеть родить двух детей до этого возраста.

В январе блогерша сообщила, что выходит замуж. Тогда ее поклонники предполагали, что предложение Решетовой сделал предприниматель и экс-муж певицы Алсу Ян Абрамов, потому что до этого артистка заявляла, что модель «увела» у нее супруга.