Хилькевич встала на защиту своего менеджера после хейта

Актриса Анна Хилькевич в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась хейту своего менеджера Виктории Танес из-за полноты.

«Люди, блин, вы нормальные вообще? Какая вам разница, как выглядит человек? Это его жизнь. Какое вы вообще имеете право судить о том, как выглядит другой человек? Сравнивать его с другим человеком, которого вы тоже не знаете!? Это ненормально!» — заявила артистка.

Хилькевич призвала хейтеров заниматься своей жизнью. Она подчеркнула, что уже несколько лет работает с Танес. Она назвала менеджера прекрасной женщиной, великолепной матерью и женой, а также надежным профессионалом. Артистка поддержала Танес и встала на ее защиту.

7 июля Танес рассказала, что на днях анонимный аккаунт опубликовал Stories, где сравнил ее фигуру с внешностью Хилькевич, сидевшей рядом. Неизвестный назвал девушку «толстушкой» и заявил, что ей якобы нужно похудеть. Под постом собралось большое количество комментариев с оскорблениями менеджера актрисы.

Танес уточнила, что работает практически круглосуточно. Как подчеркнула менеджер, из-за карьеры мало проводит времени даже со своими детьми, а вопрос о похудении не стоит в приоритете. Девушка призвала оценивать ее не с точки зрения внешности, а со стороны профессионализма.