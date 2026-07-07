Кушанашвили рассказал о проблемах со сном после победы над раком

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «КАКОВО?!» признался, что у него есть проблемы со сном.

По словам Кушанашвили, на протяжении полугода он спит по два часа в день. Он поднял эту тему в контексте состояния блогерши Лерчек (настоящее имя – Валерии Чекалиной) и ее якобы иска против нее.

«Я сплю по два часа. Я болеющий. По два часа. Вы не глядите на то, что я здесь исландский вулкан с названием из 4 тысяч букв, тот самый. Вы не смотрите на это, просто я – герой. Но невозможно, болея четвертой стадией, ходить в спортзал, на свадьбы и выставки. И это в течение полудня. Ну это невозможно! После одного-двух шагов 14 веков паузы», — заявил журналист.

Кушанашвили подчеркнул, что не желает зла Лерчек и надеется на ее скорое выздоровление. Однако, по его мнению, блогерша преувеличивает тяжесть ее заболевания.

В июле Кушанашвили поделился тем, что его команде якобы кто-то позвонил со стороны Лерчек и пригрозил иском. Адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев заявил, что не знает об этом.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике. 14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.