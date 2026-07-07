Названа возможная причина смерти одного из основателей "Песняров"

Причиной смерти участника ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича мог стать оторвавшийся тромб. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в Onlíner, ссылаясь на коллегу музыканта по сцене Валерия Дайнеко.

Он поговорил с вдовой артиста Ольгой, которая рассказала, что в понедельник, 6 июля, Мисевич катался на роликах, после чего пришел домой и принял контрастный душ. Затем его состояние ухудшилось.

— Вероятно, оторвался тромб, — цитирует собеседника портал.

По его словам, музыкант был в хорошей физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом — на роликах. Прощание состоится в четверг, 9 июля, когда из-за границы прилетит его дочь.

Советский и белорусский артист умер во сне. Друзья и коллеги вспоминают музыканта как активного и позитивного человека. Его смерть стала неожиданностью для многих.

Мисевич был заслуженным артистом Белорусской ССР. Он выступал в составе ВИА «Песняры» с 1968 по 1992 год, а затем вновь присоединился к коллективу в 1998 году.