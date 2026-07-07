Джада Пинкетт‑Смит вернулась к Уиллу Смиту после расставания: подробности

Джада Пинкетт Смит переехала обратно к мужу Уиллу Смиту два года назад. Источник People, близкий к паре, подтвердил, что супруги счастливы, по‑прежнему любят друг друга. По словам инсайдера, пара провела День независимости США вместе в Филадельфии — родном городе актёра.

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При этом ещё в январе 2025 года другие источники сообщали, что Уилл и Джада продолжают жить в отдельных домах, хотя и не разрывают связь. По их словам, пара уже много лет ведёт самостоятельную жизнь, но сохраняет отношения.

Эта информация противоречит тому, что Джада говорила в октябре 2023 года. Тогда она призналась, что они с Уиллом фактически жили раздельно на протяжении семи лет. В декабре того же года актриса заявила, что инцидент на церемонии «Оскар» в 2022 году, когда Уилл дал пощёчину Крису Року, стал для неё переломным моментом. Именно тогда она окончательно осознала, что никогда не оставит мужа.

В последние месяцы супруги всё чаще появляются на публике вдвоём. В сентябре 2025 года их впервые почти за год заметили вместе в ресторане Nobu в Малибу, а совсем недавно пара посетила Неделю моды в Париже — чтобы поддержать сына Джейдена.

Уилл и Джада поженились в декабре 1997 года. У них двое общих детей — 27‑летний Джейден и 25‑летняя Уиллоу. Кроме того, у Уилла есть 33‑летний сын Трей от первого брака с Шери Зампино.

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