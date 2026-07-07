Фанаты 61-летней Алены Апиной ахнули: «Ничего так формы»

Алена Апина сразила наповал своих фанатов. Артистка показала себя во всей красе, облачившись в прозрачное платье.

Алена Апина решила призвать лето с помощью пикантного образа. 61-летняя экс-солистка легендарной группы «Комбинация» показала себя в элегантном прозрачном платье.

Исполнительница предстала в черном длинном платье с открытым декольте. Алене сделали эффектную укладку с пышными волнообразными локонами.

«Лето верните...» — подписала фотографии Апина.

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Почитатели артистки были сражены ее подтянутой фигурой и неувядающей красотой.

«Мое вдохновение! Обожаю, восхищаюсь, люблю!», «Очень идет этот наряд», «Самая красивая», «Ничего так формы», «Хороша, чертовка», — написали поклонники поп-звезды.

Алена вообще любит выкладывать свои пикантные кадры. Недавно артистка похвасталась стройными ногами. Апина позировала в элегантном мини, демонстрируя фигуру. Фолловеры оценили стройное тело неувядающей исполнительницы.

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А недавно своим бюстом похвасталась звезда «Универа» Наталья Рудова. Актриса укатила в отпуск, где насладилась морем, солнцем и плаваньем в бассейне. Она показала себя в золотистом микрокупальнике, который едва прикрывал пышную грудь хозяйки.